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Руни: «Родри контролирует все происходящее у сборной Испании на поле»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в ¼ финала ЧМ-2026 оценил игру полузащитника Родри.

Источник: Спорт-Экспресс

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в ¼ финала ЧМ-2026 оценил игру полузащитника Родри.

"Вот почему для меня Родри настолько важен. У Испании есть молодые атакующие игроки с огромным творческим потенциалом, но они не всегда принимают правильные решения.

Спокойствие Родри, его умение удерживать мяч на чужой половине поля — это ключевой фактор. Родри словно главный. Он контролирует все происходящее на поле. За его игрой действительно приятно наблюдать", — приводит BBC слова Руни.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

10 июл 22:00 Испания — Бельгия 2:1.

Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса.