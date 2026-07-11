Аспиликуэта: «Испания полностью контролировала матч с Бельгией»

Думаю, мы пока не увидели лучшую версию наших атакующих игроков — с точки зрения взаимодействия и принятия правильных решений. Но уверенность мне придает то, что Испания контролирует игру и очень быстро возвращает себе мяч. Ни в один момент не возникает ощущения, что команда теряется или не понимает, что делать", — цитирует BBC Аспиликуэту.