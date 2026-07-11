Де ла Фуэнте: «Мерино — эталон игровой идеи сборной Испании»

«Микель — невероятный игрок. У него множество сильных качеств. Это футболист, который на протяжении всего чемпионата мира мог бы играть в любой команде и приносить ей пользу. Для нас он является эталоном этой идеи, этой игровой модели. Для нас большое удовольствие иметь такого игрока в составе, как и остальных, но особенно его. Мы знаем, что на Микеля всегда можно положиться — он никогда не подводит», — цитирует BBC де ла Фуэнте.