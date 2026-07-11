Ричардс: «Испания не показывает какой-то ослепительный футбол, но все равно добивается результата»

«На протяжении всех 90 минут Испания была сильнее. В итоге команда нашла способ добиться победы — и именно в этом разница. Они не показывают какой-то ослепительный футбол, могут играть гораздо лучше, но все равно добиваются результата. Нужно делать то, что необходимо для победы. В таких матчах все решают отдельные эпизоды, и в двух последних играх именно Микель Мерино стал человеком, который эти эпизоды решил», — цитирует BBC Ричардса.