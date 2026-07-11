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Руни: «Мерино — один из тех игроков, которые оказываются в нужное время и в нужном месте в важных матчах»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче ¼ финала ЧМ-2026 оценил игру испанского нападающего Микеля Мерино, который на 88-й минуте забил победный гол после ошибки бельгийского вратаря Сенне Ламменса.

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче ¼ финала ЧМ-2026 оценил игру испанского нападающего Микеля Мерино, который на 88-й минуте забил победный гол после ошибки бельгийского вратаря Сенне Ламменса.

«Мерино — один из тех игроков, которые оказываются в нужное время и в нужном месте в самых важных матчах. Когда ты молодой игрок обороны, тебя учат следовать за мячом именно потому, что в противном случае может произойти подобное. Такие ошибки, как у Ламменса, приводят к тому, что ты вылетаешь с турнира», — цитирует BBC Руни.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

10 июл 22:00 Испания — Бельгия 2:1.

Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса.