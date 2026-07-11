Руни: «Мерино — один из тех игроков, которые оказываются в нужное время и в нужном месте в важных матчах»

«Мерино — один из тех игроков, которые оказываются в нужное время и в нужном месте в самых важных матчах. Когда ты молодой игрок обороны, тебя учат следовать за мячом именно потому, что в противном случае может произойти подобное. Такие ошибки, как у Ламменса, приводят к тому, что ты вылетаешь с турнира», — цитирует BBC Руни.