Дёмин отреагировал на победу «Бруклина» над «Никс»

«Всем привет! Прошу прощения, давно не выходил на связь. Сейчас в Вегасе уже находимся, сыграли первую игру против “Никс”. Выиграли уверенно. Думаю, что все чувствуют себя комфортно. Было классно сыграть первую игру, а завтра уже уже следующая игра», — сказал Дёмин в видео в своем Telegram-канале.