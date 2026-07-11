Дёмин отреагировал на победу «Бруклина» над «Никс»

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин прокомментировал победу над «Нью-Йорком» (95:61) в Летней лиге НБА.
«Всем привет! Прошу прощения, давно не выходил на связь. Сейчас в Вегасе уже находимся, сыграли первую игру против “Никс”. Выиграли уверенно. Думаю, что все чувствуют себя комфортно. Было классно сыграть первую игру, а завтра уже уже следующая игра», — сказал Дёмин в видео в своем Telegram-канале.
20-летний россиянин провел на паркете 22 минуты, набрал 20 минут, сделал 3 подбора и 3 результативные передачи. Он стал самым результативным игроком встречи.