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Дёмин отреагировал на победу «Бруклина» над «Никс»

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин прокомментировал победу над «Нью-Йорком» (95:61) в Летней лиге НБА.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин прокомментировал победу над «Нью-Йорком» (95:61) в Летней лиге НБА.

«Всем привет! Прошу прощения, давно не выходил на связь. Сейчас в Вегасе уже находимся, сыграли первую игру против “Никс”. Выиграли уверенно. Думаю, что все чувствуют себя комфортно. Было классно сыграть первую игру, а завтра уже уже следующая игра», — сказал Дёмин в видео в своем Telegram-канале.

20-летний россиянин провел на паркете 22 минуты, набрал 20 минут, сделал 3 подбора и 3 результативные передачи. Он стал самым результативным игроком встречи.