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«Гавр» ведет переговоры с экс-игроком «Зенита» и «Динамо» Сазоновым

Грузинский защитник Саба Сазонов может продолжить карьеру в «Гавре».

Грузинский защитник Саба Сазонов может продолжить карьеру в «Гавре», сообщает Geo Team. Французский клуб близок к подписанию 24-летнего грузина, у которого 1 июля закончился контракт с «Торино».

До переезда в Италию в 2023 году Сазонов играл в России за молодежные команды «Зенита», «Зенит-2», а также за московские «Динамо-2» и «Динамо». В РПЛ на его счету 35 матчей и 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 Сазонов не проходил в состав «Торино». Он провел лишь 4 матча Серии А и 1 матч Кубка Италии на скамейке запасных.