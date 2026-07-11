«Гавр» ведет переговоры с экс-игроком «Зенита» и «Динамо» Сазоновым

Грузинский защитник Саба Сазонов может продолжить карьеру в «Гавре», сообщает Geo Team. Французский клуб близок к подписанию 24-летнего грузина, у которого 1 июля закончился контракт с «Торино».
До переезда в Италию в 2023 году Сазонов играл в России за молодежные команды «Зенита», «Зенит-2», а также за московские «Динамо-2» и «Динамо». В РПЛ на его счету 35 матчей и 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 Сазонов не проходил в состав «Торино». Он провел лишь 4 матча Серии А и 1 матч Кубка Италии на скамейке запасных.