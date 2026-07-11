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Холлоуэй: «Если Макгрегор ракета, то я чертова атомная бомба»

Американский боец Макс Холлоуэй перед боем против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 329 заявил, что слишком яростный.

Американский боец Макс Холлоуэй перед боем против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 329 заявил, что слишком яростный.

«Я слишком свирепый, я слишком яростный. Если этот парень ракета, то я чертова атомная бомба. Увидимся завтра!» — приводит пресс-служба UFC слова Холлоуэя.

37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.