Холлоуэй: «Если Макгрегор ракета, то я чертова атомная бомба»

Американский боец Макс Холлоуэй перед боем против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 329 заявил, что слишком яростный.
«Я слишком свирепый, я слишком яростный. Если этот парень ракета, то я чертова атомная бомба. Увидимся завтра!» — приводит пресс-служба UFC слова Холлоуэя.
37-летний Макгрегор в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 34-летнего Холлоуэя 27 побед и 9 поражений.
Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.
Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Вечер ММА принимает арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).
Макгрегор — Холлоуэй, Крылов — Уиттакер: онлайн-трансляция турнира UFC 329.