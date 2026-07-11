Руни: «Победа на чемпионате Европы два года назад придала сборной Испании уверенности и спокойствия»

«Опыт и умение побеждать — это очень важно. Победа на чемпионате Европы два года назад придала Испании уверенности и спокойствия. У этой команды есть память победителя. Она знает, как выигрывать матчи, в том числе в самой концовке. Думаю, Испания полностью контролирует ситуацию и уверенно движется вперед», — цитирует BBC Руни.