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Руни: «Победа на чемпионате Европы два года назад придала сборной Испании уверенности и спокойствия»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в ¼ финала чемпионата мира-2026 отметил, что победа на Евро-2024 добавила испанцам уверенности.

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в ¼ финала чемпионата мира-2026 отметил, что победа на Евро-2024 добавила испанцам уверенности.

«Опыт и умение побеждать — это очень важно. Победа на чемпионате Европы два года назад придала Испании уверенности и спокойствия. У этой команды есть память победителя. Она знает, как выигрывать матчи, в том числе в самой концовке. Думаю, Испания полностью контролирует ситуацию и уверенно движется вперед», — цитирует BBC Руни.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

10 июл 22:00 Испания — Бельгия 2:1.

Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса.