Месси выйдет в стартовом составе матча со сборной Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Швейцарии опубликовали стартовые составы на матч четвертьфинала чемпионата мира-2026.
Игра пройдет в американском Канзас-Сити и начнется в 04.00 по московскому времени.
В стартовый состав сборной Аргентины вошел нападающий Лионель Месси, который в пяти матчах на ЧМ-2026 забил восемь голов.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Макаллистер, Фернандес, Месси, Альварес.
Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Соу, Ридер, Ндой, Эмболо.
12 июл 04:00 Аргентина — Швейцария _:_