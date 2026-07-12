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Месси выйдет в стартовом составе матча со сборной Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Швейцарии опубликовали стартовые составы на матч четвертьфинала чемпионата мира-2026.

Сборные Аргентины и Швейцарии опубликовали стартовые составы на матч четвертьфинала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет в американском Канзас-Сити и начнется в 04.00 по московскому времени.

В стартовый состав сборной Аргентины вошел нападающий Лионель Месси, который в пяти матчах на ЧМ-2026 забил восемь голов.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Макаллистер, Фернандес, Месси, Альварес.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Соу, Ридер, Ндой, Эмболо.

12 июл 04:00 Аргентина — Швейцария _:_