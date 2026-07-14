Де ла Фуэнте: «Франция сейчас гораздо лучше, чем была, когда мы встречались с ними раньше»

Я уже говорил, что это легко мог бы быть финал турнира. Другой полуфинал между Аргентиной и Англией тоже можно было бы считать финалом чемпионата мира. Четыре оставшиеся команды входят в число лучших в рейтинге ФИФА — четыре лучшие в мире.