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Овечкин о предложении вставить себе зуб по акции, чтобы Каспарайтис сделал это бесплатно: «Неплохая мысль. Для друга ничего не жалко»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис в шутку предложил форварду «Вашингтона» Александру Овечкину вставить выбитый зуб по акции.

Источник: Спортс‘’

53-летний Каспарайтис рассказал, что недавно выбил зуб, и предложил Овечкину воспользоваться специальной акцией.

— Есть акция: вставляешь один зуб и еще один получаешь бесплатно. Может, ты купишь, а я тоже вставлю? — спросил Каспарайтис.

— Неплохая мысль. Надо будет обсудить эту тему, когда будем в Америке. Для друга ничего не жалко, — ответил Овечкин.

Тот самый зуб Овечкина. Как он его потерял.

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