Овечкин о предложении вставить себе зуб по акции, чтобы Каспарайтис сделал это бесплатно: «Неплохая мысль. Для друга ничего не жалко»

53-летний Каспарайтис рассказал, что недавно выбил зуб, и предложил Овечкину воспользоваться специальной акцией.
— Есть акция: вставляешь один зуб и еще один получаешь бесплатно. Может, ты купишь, а я тоже вставлю? — спросил Каспарайтис.
— Неплохая мысль. Надо будет обсудить эту тему, когда будем в Америке. Для друга ничего не жалко, — ответил Овечкин.
Тот самый зуб Овечкина. Как он его потерял.
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