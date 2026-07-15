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Лига наций. Япония сыграет с Италией, Франция встретится с Бразилией, США против Китая и другие матчи

15 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Осака, Япония.

Канада — Аргентина — 6.00.

Бельгия — Куба — 9.30.

Япония — Италия — 13.20.

Белград, Сербия.

Германия — Словения — 14.00.

Украина — Иран — 17.30.

Сербия — Турция — 21.00.

Чикаго, США.

Болгария — Польша — 20.00.

Франция — Бразилия — 0.00 (16 июля).

США — Китай — 4.00 (16 июля).

Турнирное положение: Япония — 8 побед — 0 поражений (20 очков), США — 6−2 (19), Польша — 6−2 (17), Словения — 6−2 (14), Украина — 5−3 (16), Италия — 5−3 (17), Турция — 5−3 (14), Болгария — 5−3 (14), Бразилия — 5−3 (13), Германия — 4−4 (12), Сербия — 4−4 (12), Франция — 4−4 (10), Бельгия — 3−5 (9), Иран — 2−6 (9), Аргентина — 2−6 (7), Канада — 1−7 (8), Китай — 1−7 (4), Куба — 0−8 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.