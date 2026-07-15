Лига наций. Япония сыграет с Италией, Франция встретится с Бразилией, США против Китая и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Осака, Япония.
Канада — Аргентина — 6.00.
Бельгия — Куба — 9.30.
Япония — Италия — 13.20.
Белград, Сербия.
Германия — Словения — 14.00.
Украина — Иран — 17.30.
Сербия — Турция — 21.00.
Чикаго, США.
Болгария — Польша — 20.00.
Франция — Бразилия — 0.00 (16 июля).
США — Китай — 4.00 (16 июля).
Турнирное положение: Япония — 8 побед — 0 поражений (20 очков), США — 6−2 (19), Польша — 6−2 (17), Словения — 6−2 (14), Украина — 5−3 (16), Италия — 5−3 (17), Турция — 5−3 (14), Болгария — 5−3 (14), Бразилия — 5−3 (13), Германия — 4−4 (12), Сербия — 4−4 (12), Франция — 4−4 (10), Бельгия — 3−5 (9), Иран — 2−6 (9), Аргентина — 2−6 (7), Канада — 1−7 (8), Китай — 1−7 (4), Куба — 0−8 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.