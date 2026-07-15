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Испания стала первой европейской сборной с восемью победами подряд в плей-офф крупных турниров

Сборная Испании победила сборную Франции (2:0) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Сборная Испании победила сборную Франции (2:0) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

По данным Opta, Испания стала первой европейской командой, которая одержала победы в восьми матчах подряд в плей-офф крупных турниров (чемпионат мира и чемпионат Европы).

В то же время Испания не проигрывает в 37 матчах подряд во всех турнирах (без учета серии пенальти), что является повторением рекорда для европейских команд. Его установила сборная Италии в 2018—2021 годах.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем пары Англия — Аргентина.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.