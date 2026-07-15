Шерки: «Франция проиграла не арбитру и не Испании. Мы проиграли сами себе»

«Мы проиграли не арбитру и не Испании. Мы проиграли сами себе. Здесь все знают, что нас боялись все соперники. Такой матч бывает раз в четыре года, а может, и вовсе один раз в жизни… Это слишком тяжело. У нас было все, чтобы дойти до финала. Все команды нас боялись, и мы это знали… Единственная команда, которая сегодня нас победила, — это мы сами!» — сказал Шерки в эфире BeInSports.