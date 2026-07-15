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Франция в матче с Испанией впервые пропустила два гола на чемпионате мира-2026

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Французская команда впервые на этом турнире пропустила два гола в одной игре.

В ¼ финала Франция победила Марокко (2:0), в ⅛ финала — Парагвай (1:0), а в 1/16 финала — Швецию (3:0). На групповой стадии она выиграла у Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).

Франция теперь сыграет в матче за третье место ЧМ-2026.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.