Франция в матче с Испанией впервые пропустила два гола на чемпионате мира-2026

В ¼ финала Франция победила Марокко (2:0), в ⅛ финала — Парагвай (1:0), а в 1/16 финала — Швецию (3:0). На групповой стадии она выиграла у Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).