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КубарСИ: «Заставили некоторых критиков замолчать»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 отметил игру обороны.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Испании Пау Кубарси после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 отметил игру обороны.

«Многие говорили, что наша оборона недостаточно хороша. Но, думаю, в итоге мы заставили некоторых замолчать», — приводит AS слова Кубарси.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.