В игре с Испанией Франция нанесла меньше всего ударов по воротам на ЧМ-2026

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.
Футболисты французской команды нанесли 10 ударов по воротам соперников. По данным Opta, это самый низкий показатель команды за один матч на текущем чемпионате мира.
Для сравнения, в матче ¼ финала с Марокко (2:0) Франция нанесла 22 удара по воротам, в игре ⅛ финала с Парагваем (0:1) — 15, а в матче 1/16 финала со Швецией (3:0) — 25 ударов.
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