Ямаль после победы над Францией опубликовал фото с братом Кейном

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Францией (2:0) в матче ½ финала чемпионата мира-2026 опубликовал в соцсетях фотографию с младшим братом Кейном.
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Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.
Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.
Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.