Шерки: «Когда все дается слишком легко, начинаешь думать, что лучше остальных»

«Помешало ли нам то, что до этого у нас не было по-настоящему серьезных соперников на турнире? Очень хороший вопрос. Возможно, в этом действительно есть доля правды. Возможно, когда все дается слишком легко, начинаешь думать, что стоишь выше остальных. От последнего запасного до игрока стартового состава — мы выступаем в сильнейших чемпионатах, но сегодня мы проиграли сами себе», — сказал Шерки в эфире BeInSports.