Испания прервала шестиматчевую победную серию Франции на чемпионате мира-2026

Сборная Испании победила сборную Франции (2:0) в матче полуфинала чемпионата мира-2026.
Это поражение прервало рекордную серию Франции из шести подряд побед на текущем турнире. На ЧМ-2018 у этой команды было четыре победы подряд, а на ЧМ-2022 — три победы подряд.
В ¼ финала Франция победила Марокко (2:0), в ⅛ финала — Парагвай (1:0), а в 1/16 финала — Швецию (3:0). На групповой стадии она выиграла у Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).
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