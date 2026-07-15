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Макрон: «Поражение от Испании тяжело принять, но эта сборная Франции молода и у нее большое будущее»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение французов от Испании в ½ финала ЧМ-2026.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в ½ финала ЧМ-2026.

«Поздравляю сборную Испании с выходом в финал. Спасибо нашим “синим” за самоотдачу и преданность национальным цветам. Сегодняшнее поражение тяжело принять, но эта команда молода и у нее большое будущее», — написал Макрон в соцсети X.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.