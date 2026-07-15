Макрон: «Поражение от Испании тяжело принять, но эта сборная Франции молода и у нее большое будущее»

«Поздравляю сборную Испании с выходом в финал. Спасибо нашим “синим” за самоотдачу и преданность национальным цветам. Сегодняшнее поражение тяжело принять, но эта команда молода и у нее большое будущее», — написал Макрон в соцсети X.