Сборная Гаити уволила главного тренера Минье после трех поражений на ЧМ-2026

В пресс-релизе федерация поблагодарила 53-летнего француза за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие гаитянского футбола. Главным достижением его работы стала историческая квалификация сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года — первое участие команды в мировом первенстве за 52 года.