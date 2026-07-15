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Сборная Гаити уволила главного тренера Минье после трех поражений на ЧМ-2026

Федерация футбола Гаити на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с главным тренером сборной страны Себастьяном Минье.

Федерация футбола Гаити на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с главным тренером сборной страны Себастьяном Минье.

В пресс-релизе федерация поблагодарила 53-летнего француза за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие гаитянского футбола. Главным достижением его работы стала историческая квалификация сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года — первое участие команды в мировом первенстве за 52 года.

На ЧМ-2026 сборная Гаити проиграла все три матча в группе: против Шотланлии (0:1), Бразилии (0:3) и Марокко (2:4).

Изидор — вау! Возможно, забил лучший гол чемпионата мира — но гаитяне не удержали героическую ничью с Марокко.