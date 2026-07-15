Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» победил «Сакраменто» в Летней лиге НБА, Дёмин набрал 22 очка

«Бруклин» выиграл у «Сакраменто» в матче Летней лиги НБА — 115:83.

«Бруклин» выиграл у «Сакраменто» в матче Летней лиги НБА — 115:83. Игра прошла на арене «Томас-энд-Мэк Центр» в Лас-Вегасе.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 23 минуты, набрал 22 очка и стал самым результативным игроком своей команды. Также на его счету 4 подбора и 8 результативных передач.

Российский центровой «Кингз» Виктор Лахин сыграл около 17 минут, набрал 4 очка, сделал 6 подборов и 1 результативную передачу.

Летняя лига НБА.

«Бруклин» — «Сакраменто» — 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20).

Б: Дёмин (22), Пауэлл (18), Браун (16).

С: Акуфф (26), Шарп (23), Кордуэлл (8).