У защитника «Юты» Александера выявили ушиб ребра

Защитника «Юты» Трея Александера вынесли с паркета на носилках из-за ушиба ребра, полученного во время прохода под кольцо в матче Летней лиги НБА против «Чикаго» (80:63), сообщает AP.
23-летний американец, подписавший двусторонний контракт с «Ютой» на прошлой неделе, столкнулся с Калебом Уилсоном из «Буллз» во время прохода к кольцу и после того, как бросил мяч в сторону корзины, упал за кольцом, схватившись за бок. Затем он рухнул на пол, очевидно, испытывая сильную боль.
Александера вынесли с площадки в Лас-Вегасе на носилках. Инцидент произошел за чуть более две минуты до конца четвертой четверти.
14 июля «Джаз» сообщили, что у Александера ушиб левого ребра.
Защитник отыграл три сезона в «Крейтоне» и пропустил последний год своего права на участие в студенческом баскетболе, чтобы перейти в профессионалы. Он был признан новичком года G-Лиги в сезоне-2024/25, сыграл 24 матча за «Денвер» в том же сезоне и девять матчей за «Нью-Орлеан» в сезоне-2025/26.