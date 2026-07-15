У защитника «Юты» Александера выявили ушиб ребра

Защитник отыграл три сезона в «Крейтоне» и пропустил последний год своего права на участие в студенческом баскетболе, чтобы перейти в профессионалы. Он был признан новичком года G-Лиги в сезоне-2024/25, сыграл 24 матча за «Денвер» в том же сезоне и девять матчей за «Нью-Орлеан» в сезоне-2025/26.