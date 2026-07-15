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Аллегри: «Я разочарован тем, как все обернулось в прошлом сезоне для “Милана”

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри рассказал о том, что его тревожит то, как завершилась его работа в «Милане» после сезона-2025/26.

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри рассказал о том, что его тревожит то, как завершилась его работа в «Милане» после сезона-2025/26.

«Речь не идет об искуплении; иногда сезоны просто заканчиваются определенным образом. Я разочарован тем, как все обернулось в прошлом сезоне. “Милан” был в тройке лидеров со 2-го по 37-й тур; мы выпали только в первом и последнем турах, а последний — тот, который имеет значение. Я разочарован, потому что за все время моей тренерской карьеры — в “Ювентусе” и “Милане” — это был первый случай, когда я финишировал вне четверки лучших. И я не буду отрицать, что это тяготит меня», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

Аллегри 58 лет. Он работал в «Милане» в свой второй период с июля 2025 года по май 2026 года. Под его руководством команда в 42 матчах одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В чемпионате Италии она заняла пятое итоговое место.