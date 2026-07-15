Аллегри: «Я разочарован тем, как все обернулось в прошлом сезоне для “Милана”

«Речь не идет об искуплении; иногда сезоны просто заканчиваются определенным образом. Я разочарован тем, как все обернулось в прошлом сезоне. “Милан” был в тройке лидеров со 2-го по 37-й тур; мы выпали только в первом и последнем турах, а последний — тот, который имеет значение. Я разочарован, потому что за все время моей тренерской карьеры — в “Ювентусе” и “Милане” — это был первый случай, когда я финишировал вне четверки лучших. И я не буду отрицать, что это тяготит меня», — сказал Аллегри на пресс-конференции.