В «Вашингтоне» решили не задействовать Дибанцу после двух матчей Летней лиги НБА

«Вашингтон» принял решение не задействовать первого номера драфта НБА-2026 форварда Эй Джея Дибанцу после двух матчей Летней лиги НБА, сообщает ESPN.
Главный тренер «Уизардс» в Летней лиге Ти Джей Соррентин подтвердил это решение перед матчем против «Буллз» 14 июля.
Команды часто не задействуют своих выбранных в лотерее новичков после двух матчей Летней лиги из соображений предосторожности. «Уизардс» также вывели из состава на турнир Уилла Райли и Тре Джонсона.
19-летний Дибанца набрал 27 очков, семь подборов и два перехвата в своем дебютном матче в Летней лиге, а затем повторил успех с 23 очками.
«Это было своего рода проверкой для меня. Я просто пытался привыкнуть к скорости игры, к розыгрышам, к игрокам и моим товарищам по команде, к физической борьбе», — сказал ранее баскетболист.
В сезоне-2025/26 защитник сыграл в 35 матчах за команду Университета Бригама Янга, набирая в среднем по 25,5 очка, 1,5 подбора и 3,7 передачи.