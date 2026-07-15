Шерки: «Отдали все силы, но этого оказалось недостаточно»

«Матч за 3-е место? Сейчас нам прежде всего нужно пережить то, что произошло. Это очень тяжело. Когда видишь, как нас поддерживали французы, какой ажиотаж был вокруг команды, сколько людей объединились под нашим флагом, сердце разрывается. Хочу просто сказать спасибо всем французам, которые были рядом с нами. Знайте, мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно», — цитирует L'Equipe Шерки.