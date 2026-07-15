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Болельщики сборной Испании отпраздновали в стиле Норвегии выход в финал ЧМ-2026

Болельщики сборной Испании в фан-зоне чемпионата мира-2026 в Мадриде отпраздновали победу над Францией (2:0) в полуфинале турнира в стиле фанатов Норвегии.

Болельщики сборной Испании в фан-зоне чемпионата мира-2026 в Мадриде отпраздновали победу над Францией (2:0) в полуфинале турнира в стиле фанатов Норвегии.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых испанские болельщики изобразили греблю веслами под стук барабана, как это было у викингов. Данный жест стал символов норвежских болельщиков на ЧМ-2026.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.