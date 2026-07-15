Жиру: «Испания провела великолепный матч, особенно с точки зрения техники»

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.
«Сегодня сборная Франции действительно не показала своей игры. Я очень разочарован. Испания провела великолепный матч, особенно с точки зрения техники. Родри и Дани Ольмо сыграли просто блестяще. Нужно отдать им должное. Для французских болельщиков это тяжелое поражение. Возможно, ожидания были слишком высокими, но в этом и заключается красота футбола», — приводит CBS Sports слова Жиру.
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Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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