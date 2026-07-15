Жиру: «Испания провела великолепный матч, особенно с точки зрения техники»

«Сегодня сборная Франции действительно не показала своей игры. Я очень разочарован. Испания провела великолепный матч, особенно с точки зрения техники. Родри и Дани Ольмо сыграли просто блестяще. Нужно отдать им должное. Для французских болельщиков это тяжелое поражение. Возможно, ожидания были слишком высокими, но в этом и заключается красота футбола», — приводит CBS Sports слова Жиру.