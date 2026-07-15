Аллегри о «Наполи»: "Я принимаю команду, которая, безусловно, привыкла к тяжелой работе

Будет важно работать с серьезностью и профессионализмом, и, прежде всего, заложить основу для того, чтобы подойти к марту — как я всегда говорю, именно тогда решаются сезоны — все еще борясь за все наши цели: Серию А, Лигу чемпионов, Кубок Италии", — сказал 58-летний Аллегри на пресс-конференции.