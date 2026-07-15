Шерки: «Арбитр не справился со своей работой, но это ничего не меняет»

«Да, говорите что хотите… Но испанцы были хитрее и умнее нас, вот и все. Арбитр не справился со своей работой, но это ничего не меняет… Не нужно говорить, что мы проиграли из-за судьи. Он не отнимал у нас забитые голы», — цитирует L'Equipe Шерки.