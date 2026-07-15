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«Борнмут» подписал нападающего Альваро Родригеса за 25 миллионов евро

«Борнмут» подписал контракт с нападающим Альваро Родригесом. Срок соглашения не уточняется.

«Борнмут» подписал контракт с нападающим Альваро Родригесом. Срок соглашения не уточняется.

Предыдущей командой 22-летнего уругвайца был «Эльче». В сезоне-2025/26 в 36 матчах форвард забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Контракт Родригеса с «Эльче» действовал до 30 июня 2029 года.

Также футболист играл за молодежную команду «Реала» и «Хетафе».

По данным The Athletic, сумма трансфера в «Борнмут» составила 25 миллионов евро. При этом «Реал» получит 50% от нее и потеряет права на игрока.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллиона евро.