Хирро: «Я сосредоточен на “Милуоки” и построении чего-то особенного»

Защитник «Милуоки» Тайлер Хирро поделился настроем перед сезоном-2026/27.
«Я сосредоточен на “Милуоки” и построении чего-то особенного. Они только что обменяли величайшего игрока в своей истории, так что мы хотим прийти и помочь продолжить то, что они делали. Я готов вернуться домой и не доказывать всем, что они ошибались, а просто представлять родной город Милуоки и штат Висконсин, потому что я хотел сделать это и после школы», — цитирует 26-летнего баскетболиста ESPN.
Хирро перешел в «Милуоки» в начале июля 2026 года в результате обмена из «Майами», за который играл с 2019 года.
В сезоне-2025/26 защитник в 33 матчах за «Хит» в регулярном чемпионате НБА набирал в среднем 20,5 очка, 4,8 подбора и 4,1 передачи.