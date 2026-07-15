Хирро: «Я сосредоточен на “Милуоки” и построении чего-то особенного»

«Я сосредоточен на “Милуоки” и построении чего-то особенного. Они только что обменяли величайшего игрока в своей истории, так что мы хотим прийти и помочь продолжить то, что они делали. Я готов вернуться домой и не доказывать всем, что они ошибались, а просто представлять родной город Милуоки и штат Висконсин, потому что я хотел сделать это и после школы», — цитирует 26-летнего баскетболиста ESPN.