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Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил сборную с выходом в финал ЧМ-2026

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в социальной сети X поздравил сборную страны с победой над Францией (2:0) в матче ЧМ-2026.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в социальной сети X поздравил сборную страны с победой над Францией (2:0) в матче ЧМ-2026.

«Великолепно! Мы — в финале! Сборная Испании вновь заставляет нас мечтать. Вперед, Испания!» — написал Санчес.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.

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