Ойярсабаль — о голе в полуфинале ЧМ-2026: «Это невероятно, просто потрясающие эмоции»

Мы знали, что будет очень тяжело. Если дать французам пространство, они способны создать массу опасных моментов. Мы понимали, что будем больше владеть мячом, и если проявим терпение, обязательно создадим свои шансы. Сейчас просто продолжаем делать свое дело и наслаждаться этим моментом. Для нас это настоящая мечта. Сейчас нужно максимально восстановиться. Остался всего один матч", — цитирует AS.