Пети: «Неудивительно, что Испания — лучшая сборная мира»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал поражение от Испании (0:2) в матче ½ финала ЧМ-2026.
«Мы получили настоящий технический урок. Неудивительно, что Испания — лучшая сборная мира. Испанцы постоянно создавали численное преимущество», — приводит RMC Sport слова Пети.
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Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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