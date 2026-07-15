Родри: «На Ямале судьи опять не зафиксировали 10−15 фолов»

«Уже три матча подряд мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией. Речь идет о десяти-пятнадцати нарушениях, которые судьи не фиксируют. Если этого не делать, защитники продолжают играть так же. Сегодня это было особенно заметно. Но Ламин все равно провел великолепный матч», — цитирует AS Родри.