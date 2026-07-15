Виейра: «Испания провела фантастический матч как команда»

"Испания доминировала во всех аспектах игры. Она была сильнее по всем статьям. А Франция, на мой взгляд, вообще не показала своего футбола. Я говорил, что Испании для победы над этой сборной Франции нужно сыграть на максимуме своих возможностей. Но сегодня они превзошли даже этот уровень.