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Родри: «Очень доволен своей игрой против Франции»

Полузащитник сборной Испании Родри после победы в матче ½ финала чемпионата мира против Франции (2:0) отметил, что доволен своей игрой.

Полузащитник сборной Испании Родри после победы в матче ½ финала чемпионата мира против Франции (2:0) отметил, что доволен своей игрой.

"Очень счастлив и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали еще один шаг. Теперь нужно отдохнуть, хорошо восстановиться — впереди самый важный матч в нашей жизни.

Нужно было нейтрализовать сборную Франции и навязать ей свою игру. Команда провела великолепный матч, особенно без мяча. Огромное впечатление произвели и футболисты, вышедшие на замену. Моя игра? Очень доволен. Это был крайне сложный матч. Нам понадобились усилия каждого игрока. Мы играли против очень физически мощной команды и провели очень цельную встречу", — цитирует AS Родри.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча ½ финала ЧМ-2026 по футболу.

Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол.