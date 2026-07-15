Родри: «Очень доволен своей игрой против Франции»

Нужно было нейтрализовать сборную Франции и навязать ей свою игру. Команда провела великолепный матч, особенно без мяча. Огромное впечатление произвели и футболисты, вышедшие на замену. Моя игра? Очень доволен. Это был крайне сложный матч. Нам понадобились усилия каждого игрока. Мы играли против очень физически мощной команды и провели очень цельную встречу", — цитирует AS Родри.