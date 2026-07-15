В КОНМЕБОЛ решили не внедрять правило об удалении футболистов, прикрывающих рот руками

В то же время КОНМЕБОЛ решила не применять новое правило, получившее широкую огласку как «Закон Винисиуса». Оно предполагает удаление игроков, которые в ходе споров с соперниками закрывают рот руками во время разговора. Это правило уже приводило к удалениям на ЧМ-2026: в частности, красные карточки получили парагваец Альмирон и эквадорец Хинкапье. По аналогичному пути пошел и Союз европейских футбольных ассоциаций, который также не будет использовать это нововведение в своих турнирах.