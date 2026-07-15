Клиши: «Тому, кто придет на смену Дешаму в сборную Франции, будет очень непросто»

Именно поэтому сегодня не стоит обсуждать, что он мог или должен был сделать иначе. То, что Дешам сделал для французского футбола как игрок и как тренер, — выдающееся достижение. Это феноменально. Тому, кто придет ему на смену, будет очень непросто. Это точно не будет легкой задачей", — цитирует BBC Клиши.