Тухель взял на себя ответственность за поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Конечно, мы хотели забить второй мяч. Но это невозможно, если ты не можешь завладеть мячом. Мы просто не могли выйти из-под давления. Да, мы хотели атаковать, но у меня не было ощущения, что атакующие замены помогут. Мы продолжали играть по схеме 4−4−2, однако становились все более и более пассивными. Я понимаю, что после игры начинаются такие разговоры. Всегда находятся миллионы тренеров, которые знают, как нужно было поступить", — цитирует BBC Тухеля.