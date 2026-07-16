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Иностранный тренер снова не выиграет чемпионат мира с чужой сборной

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026. В другом полуфинальном матче Испания выиграла у Франции (2:0).

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026. В другом полуфинальном матче Испания выиграла у Франции (2:0).

В финале 19 июля встретятся Аргентина и Испания.

Сборную Аргентины и Испании тренируют отечественные специалисты Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнте соответственно.

Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.

В сборной Англии работает немецкий тренер Томас Тухель, а в сборной Франции — Дидье Дешам (уроженец французской Байонны).

И на этот раз иностранный тренер снова не выиграет чемпионат мира с чужой сборной — ранее такого в истории не было.