Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ширер: «Победила действительно лучшая команда. Нужно быть честными и признать это»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражение англичан от Аргентины (1:2) в матче ½ финала ЧМ-2026.

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражение англичан от Аргентины (1:2) в матче ½ финала ЧМ-2026.

"Думаю, победила действительно лучшая команда. Нужно быть честными и признать это. Их реакция была великолепной. Они несколько раз попадали в штангу, а Англии откровенно повезло в некоторых эпизодах. То, что аргентинцы не запаниковали, остались верны своему игровому плану, продолжали верить в себя и в итоге добились своего, заслуживает огромного уважения.

Замены отлично сработали, и нельзя не отметить, как они сумели вернуться в игру. Как бы больно ни было это признавать, они полностью заслужили место в финале в воскресенье", — цитирует BBC Ширера.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

15 июл 22:00 Англия — Аргентина 1:2.

Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.