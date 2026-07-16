Ширер: «Победила действительно лучшая команда. Нужно быть честными и признать это»

"Думаю, победила действительно лучшая команда. Нужно быть честными и признать это. Их реакция была великолепной. Они несколько раз попадали в штангу, а Англии откровенно повезло в некоторых эпизодах. То, что аргентинцы не запаниковали, остались верны своему игровому плану, продолжали верить в себя и в итоге добились своего, заслуживает огромного уважения.