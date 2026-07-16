Берн: «Когда оказываешься так близко к финалу чемпионата мира, поражение особенно болезненно»

"Я абсолютно опустошен. Думаю, большую часть матча мы хорошо придерживались своего плана. Но после того как забили, стали слишком пассивными, отошли назад и в итоге были за это наказаны. Позволили сопернику создать слишком много моментов. А если даешь команде такого уровня столько шансов, она обязательно забьет. Это наше большое разочарование. Раньше мы гораздо лучше доводили такие матчи до победы. Когда оказываешься так близко к финалу чемпионата мира, поражение особенно болезненно.