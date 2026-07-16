Кейн: «Когда Англия вышла вперед, установка была продолжать играть и забить второй мяч»

"Мы все опустошены. Очень тяжело и за ребят, и за всю команду, тренерский штаб, и за наших болельщиков. Большую часть матча мы играли хорошо. Каждый из нас отдал все силы, кровь, пот и слезы. Поэтому так тяжело осознавать, что мы снова остановились в шаге от цели. Ребята самоотверженно бросались под удары, но в итоге этого оказалось недостаточно. Наши парни всегда готовы к любому развитию событий. Когда мы вышли вперед, установка была продолжать играть и забить второй мяч. Но после того как соперник забил дважды, мы пытались вернуться в игру, однако нам так и не удалось вновь поймать ритм и вернуть себе инициативу.