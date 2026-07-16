Мартинес: «Я всегда мечтал о таком моменте в сборной с тех пор, как отец купил мне первую пару бутс»

"Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Меня переполняют эмоции. Я всегда мечтал о таком моменте в сборной с тех пор, как отец купил мне первую пару бутс. Для меня это значит гораздо больше, чем просто забитый гол. Мы вышли в финал чемпионата мира… Здесь со мной мои дети, они помогают мне сохранять спокойствие. Это незабываемый момент, которым нужно наслаждаться. Сегодня я просто счастливый человек.