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Кейн установил рекорд по количеству матчей среди полевых игроков сборной Англии

Сборная Англии проиграла сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Сборная Англии проиграла сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, форвард английской команды Харри Кейн стал полевым игроком с наибольшим количеством игр за свою сборную.

Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля.

Кейн дебютировал в национальной команде в мае 2015 года. На его счету 121 матч, 85 голов и 20 результативных передач.

На ЧМ-2026 нападающий в семи матчах забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.