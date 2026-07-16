Беллингем: «Для сборной Англиии это очень печальный день»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в матче ½ финала чемпионата мира-2026.
«Для нас это очень печальный день. Мы хорошо играли, много боролись, но этого оказалось недостаточно», — приводит BeInSports слова Беллингема.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.
15 июл 22:00 Англия — Аргентина 1:2.
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